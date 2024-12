Fãs reclamam do horário da reprise de 'Chiquititas 1997': 'Somos CLT'

A forma como o SBT decidiu resgatar a primeira versão brasileira de "Chiquititas" parece não ter agradado a boa parte dos fãs da novela infantil.

O que aconteceu

A emissora anunciou que exibirá a novela a partir do dia 26 (quinta-feira), de segunda a sexta, às 17h, no canal +Novelas, de seu streaming +SBT. Isso frustrou aqueles que tinham a esperança de acompanhar o folhetim no catálogo on demand, que permitiria assistir a cada capítulo em qualquer horário e ocasião.

Muitos espectadores saudosistas se queixaram de que estariam trabalhando no horário de exibição da reprise. "Estou chateadíssimo! Nesse horário não estou em casa e não posso assistir. Ninguém aqui é criança para ficar preso em um horário restrito", queixou-se abertamente um internauta, nos comentários do post sobre o assunto no Instagram do +SBT. "Esse horário de transmissão não dá, né?", reclamou também outro. "Fica impossível alguém que trabalha o dia todo acompanhar. Que triste!", lamentou ainda um terceiro.