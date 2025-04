Bruno e Rodrigo Fagundes sobre romance em 'Volta por Cima': 'Dois mocinhos'

Eles se encontraram numa festa, e o Gigi fica flertando com o Bernardo, que percebe e fala no ouvido dele: 'Sei uma coisa boa que você pode fazer: meditação'. Foi divertido, tinha humor e sedução. Depois, a Cláudia [Souto] me orientou: 'Vai mudando um pouco o olhar. Que não seja só tesão, que tenha afeto'. E a gente foi construindo isso. A gente conversou para chegar no romance de novela, sabe? Que a gente está acostumado a ver com o mocinho e com a mocinha, agora são dois mocinhos. Isso é tão bonito, é tão importante. Rodrigo Fagundes

O BEIJO DO GIGI E BERNARDO ACONTECEUUUU! FINALMENTE #VoltaPorCima pic.twitter.com/i2qZNdgZ8p ? TV Globo (@tvglobo) April 8, 2025

Bruno, por sua vez, começou a pensar no que uniria os dois personagens. "Qual é o elemento que faz com que os dois se olhem de forma diferente? Fui buscar isso dentro do Bernardo. Ele é um cara inseguro. Por mais que seja psicólogo, isso não quer dizer nada. Ele vem de uma relação que o machucou. Então comecei a construir essa solidão que acho que é muito comum. Ainda mais quando falamos de afetos dissidentes, de dois homens maduros, gays".

Somos acometidos por uma solidão endêmica, por muitos fatores. Nosso tempo, as redes sociais... Estamos em comunidade, mas ao mesmo tempo, cada vez mais solitários. Quis trazer esse elemento para a relação. Logo no início, conseguimos plantar isso nas cenas, e o público pescou. Bruno Fagundes

Mais representatividade

Nas últimas décadas, Rodrigo aponta que houve avanços e retrocessos em relação à representação da comunidade LGBTQIA+. Para ele, novelas como "Volta por Cima", que tem três personagens gays sem estereótipos, ajudam a naturalizar a presença de homens gays e seus afetos dentro e fora das telinhas. "Antes, quando ia ter um personagem gay, isso já era uma 'questão'. Hoje, o cenário mudou, mas ainda tem muito caminho".