Virou apresentador? O que Pablo Marçal foi fazer de helicóptero no SBT

Pablo Marçal causou nas redes sociais ao compartilhar vídeo no qual aparece chegando ao SBT de helicóptero com a legenda: "Meu primeiro dia de CLT no SBT"

O que aconteceu

Afinal, o que Pablo Marçal fez no canal criado por Silvio Santos na tarde deste sábado (14)? "Fui gravar dois pilotos", disse ele a Splash, sem dar mais detalhes.

No vídeo, Marçal chega de helicóptero, atende atores da novela "A Caverna Encantada" e, logo depois, surge em um auditório, onde é aplaudido pela plateia. "Qual o nome do meu programa no SBT?"