Sidney e Albert criticam G4 por postura com Flor: 'Queriam te usar'

Sidney comentou. "E foi exatamente esse desfecho. Porquê quando você se negasse ou acontecesse qualquer tipo de problema, eles iam inventar um caminhão de coisas para deixar sua imagem negativa. Que joguinho é esse?"

Flor respondeu. "O público está vendo que não tenho segredos, não sou perfeita. Eles devem estar com raiva de mim por não ter ido com eles. Ferrei com o plano do quarteto fantástico ir para final."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o mais odiado do Top 10 do jogo? Albert Bressan Antonio Chahestian/RECORD Flor Fernandez Antonio Chahestian/Record Gui Vieira Reprodução/Instagram Gilsão Antonio Chahestian/RECORD Juninho Bill Antonio Chahestian/RECORD Luana Targino Reprodução/Instagram Sacha Bali Antonio Chahestian/Record Sidney Sampaio Divulgação Vanessa Carvalho Antonio Chahestian/RECORD Yuri Bonotto Reprodução/Divulgação

