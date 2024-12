Melhores podcasts! Premiação escolhe destaques em várias categorias; veja

Na abertura da festa, Podão trouxe alguns números sobre o prêmio e o mercado de podcasts. "Esperávamos por volta de 300 inscrições, mas fomos surpreendidos com 561 podcast inscritos. Juntos, eles reúnem 84 milhões de ouvintes. Esse é um número não muito aparente no mercado", destacou. Em todas as fases de votação, o Prêmio MPB 2024 teve 145 mil votos, com cerca de 40 mil votantes únicos.

Muita gente fala que os videocasts estão aos poucos substituindo os podcast de áudio, mas o prêmio veio praticamente para desmentir essa tendência. Recebemos inscrições de 288 podcast exclusivamente de áudio e 273 que utilizam tanto áudio como vídeo. Então o áudio não só sobrevive como, na nossa amostragem, ultrapassa um pouquinho aqueles que usam recursos de vídeo. Podão

Três coisas ficaram nítidas para quem acompanhou todos os discursos de agradecimento. Em primeiro lugar, a consistência de trabalhos já longevos nessa categoria de comunicação. Muitos dos vencedores destacaram que têm carreiras iniciadas há mais de dez anos, ou até o dobro disso. Não é uma regra, já que muitos contaram que ficaram até surpresos com a premiação de trabalhos que têm um ano ou um pouco mais.

Outra característica da ação dos podcasters é a diversidade de assuntos. "Quando a gente fala que tem podcast sobre tudo, muitos duvidam, mas eis aqui uma prova", comentou Podão sobre o primeiro lugar na categoria Mundo Animal, que agrega muitos podcasts sobre cachorros e gatos, mas foi vencida por Morcegando, um inusitado podcast dedicado aos morcegos. Para a bióloga Érica Munhoz, criadora do podcast, "é preciso dar voz aos morcegos e a todos os bichos".

E, por fim, um tema foi colocado na imensa maioria dos agradecimentos proferidos pelos vencedores: patrocínio. Apesar dos números expressivos, como por exemplo o site vencedor na categoria música, Master Hits Entrevistas, que alcançou no mesmo dia da premiação a marca de 100 mil ouvintes, a falta de dinheiro para investir mais em sua comunicação é uma reclamação dividida por praticamente todos que estavam no teatro da ESPM.

Houve até quem levasse para o lado do humor. Os vencedores na categoria esporte, com o podcast Corneta Urgente, foram direto ao ponto: "Olha, se o pessoal de alguma bet estiver assistindo, é bom saber que estamos totalmente disponíveis para aceitar um patrocínio".