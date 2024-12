'Operação de Guerra': diretor diz como Globo gravou na fazenda de Daniel

Daniel, 56, estreia como apresentador na Globo com o programa Viver Sertanejo. A atração, que vai ao ar no próximo dia 15, após o Globo Rural, precisou de uma "operação de guerra" para emissora carioca conseguir gravar na fazenda do artista, em Brotas, no interior de São Paulo.

Dá bastante trabalho, é uma equipe de quase 100 pessoas. Era uma dificuldade levar uma produção inteira para três horas de viagem no meio de São Paulo, mas o clima que a gente queria e buscava tanto já estava pronto na fazenda. O grande exercício da direção foi deixar as pessoas à vontade para poder fazer uma coisa que acho que é a principal função do Daniel, que a gente descobriu, que é ser um anfitrião.

Gian Carlo Belloti, diretor do Viver Sertanejo, em entrevista coletiva

"É um acertaço o Daniel"

Nome de Daniel para apresentar o Viver Sertanejo surgiu antes mesmo do formato da atração ser definida pela Globo. "Esse programa foi um presente para gente e veio com muita liberdade de criação da parte da Globo. E aí ele surgiu, a gente ficou uns cinco meses trabalhando no que poderia ser o programa e o nome do Daniel ficava aparecendo toda hora na mesa de trabalho", inicia Gian.