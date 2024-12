Flor foi demitida do SBT por dar trabalho nos bastidores, diz Perline

Flor tem sido uma das personagens principais da reta final de A Fazenda 16 (Record), e recentemente falou que acredita que não terá oportunidades na TV após do fim do reality. A carreira da peoa foi assunto do Central Splash desta terça-feira (10).

Gabriel Perline, convidado do programa, contou que a loira deixou o SBT após se envolver em polêmicas nos bastidores da emissora. Ele contou que ela teve uma passagem marcada por problemas no "Fofocalizando".