Leão relembra quando Silvio Santos transformou funcionários em plateia

Ele colocou os funcionários na plateia, pegou uma lousa e provou, por A+B que ele estava certo e os números que o Sindicato estava apresentando estavam errados. Fez todas as contas junto com os funcionários na frente dele. E todo mundo concordou que ele estava certo

Leão Lobo

Ainda segundo o colunista do UOL, Silvio era um patrão bastante rígido com seus funcionários, especialmente no início de sua carreira. O próprio Leão presenciou algumas pessoas chorando depois de terem tido uma conversa mais séria com o apresentador.

Ele era enérgico, ele era severo, mas muito simpático (…) Quando ele dava bronca, ele dava bronca mesmo. Era de você sair correndo e chorando (...) Ele era bem bravo no começo, e depois foi ficando mais benevolente

Leão Lobo

