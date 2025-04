Evangélico e nordestino típico: como será o pai do mocinho de 'Dona de Mim'

A relação de Luisão com a família será um dos grandes destaques desse núcleo. "As ambições dele são que os filhos sejam felizes. Se os filhos estão felizes, ele também está feliz. Seja na luta para o Marlon ou na música do hip hop para a Dara, ele está feliz se eles estão felizes. Essa é a grande ambição dele, manter a família toda junta. A relação de Marlon e Dara com Luisão é muito afetiva, baseada no amor. É aquele pai que sempre desejou ter esses dois filhos, e esses dois filhos surgiram na vida dele, o menino e a menina que ele tanto ama e estima".

Outra parceria destacada pelo ator é de Luisão com sua esposa, Jussara. "A relação de Jussara e Luisão é daquele casal que está junto há muitos anos e que um compreende o outro pelo olhar. Não precisam mais se falar, as palavras já foram gastas, já foram ditas. Basta um olhar para o outro e eles se entendem completamente".

A preparação para o papel veio de forma simples, com observações sobre o homem nordestino. "A forma que o homem do Nordeste vive sua relação com as pessoas, sendo afável, sendo amável. Você passa em um sítio ou numa cidade do interior nordestino e as pessoas são muito generosas. Foi dessa forma, utilizando pessoas reais e puxando essa intimidade, esse jeito amoroso que as pessoas do Nordeste têm".

Por fim, Adélio acredita no texto da autora Rosane Svartman e na direção de Allan Fiterman e, por isso, acredita que a novela será um sucesso. "Trabalhar com o Allan e com o texto da Rosane é fantástico. Eles vão na alma da gente. O Allan dirige atores, o que é muito raro. Normalmente, o diretor dirige a ação em si, a cena em si. O Allan não, ele vai em cada ator e é como se fosse um preparador de elenco. Ele é fenomenal. E a Rosane escreve de uma forma que nos deixa bem à vontade, parece que ela transcreve tudo o que está em nossa mente".

Creio que o Luisão vai cair no gosto popular, com certeza. Pelo simples fato de ele ser uma pessoa do interior que vem para uma cidade grande e consegue conquistar o seu grande feito, que é deixar com que os filhos cresçam e, junto com eles, floresçam os sonhos e ideias dos filhos. Ele acompanha e dá total força para tudo que eles imaginam.

Adélio Lima