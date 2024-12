Dieguinho: SBT foi Lamentável com Mingau, e Silvio não deixaria acontecer

Com essa coisa de contrata, fecha, tá pior do que na época quando o Silvio queria mudar a formação o tempo inteiro. Então já não está bem junto com o mercado.

E aí, você pega uma atitude como essa -- e só pra arrematar, o SBT é enorme. O que é um plano de saúde pro Mingau perto de tudo que o SBT é? Perto do tamanho, da potência que o SBT tem? As empresas que o Grupo Silvio Santos tem? Será que compromete tanto assim o cargo do SBT manter esse plano de saúde? Agradecimento, retribuição a tudo que ele já fez para a emissora, uma bola fora total da gestão Daniela Beirute.

Dieguinho Schueng

Mingau, que fazia parte da banda do The Noite, foi baleado na cabeça em setembro de 2023, em Paraty (RJ). Ele teve o crânio atravessado pela bala e precisou ser submetido a cirurgias, inclusive para colocar uma prótese no crânio.

O músico recebeu alta hospitalar em outubro, e segue em tratamento em uma clínica. Isabella Aglio, filha de Mingau, se ofereceu para reembolsar o SBT para que o tratamento não fosse interrompido, mas o pedido foi negado.

0:00 / 0:00

LIVES