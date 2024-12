Até grávidas? Quem é a mulher que gravou com Urach aos 5 meses de gestação

Andressa Urach, 37, impressionou ao anunciar que gravou um conteúdo adulto com Juju Furacão, que está grávida de cinco meses.

Quem é Juju Furacão

Com mais de 300 mil seguidores nas redes sociais, a modelo também produz conteúdo adulto para plataformas como Onlyfans, Privacy, Telegram e até mesmo pelo WhatsApp. Em seu perfil do Instagram, ela sempre postou fotos e vídeos sensualizando com pouca roupa.

Juju Furacão só revelou que estava grávida com a partir da publicação de Urach. Antes disso, a modelo não tinha compartilhado nenhuma foto que mostrasse indícios de uma gravação.