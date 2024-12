Sasha compartilha álbum de viagem para o Ceará com marido, João Figueiredo

Sasha Meneghel, 26, mostrou alguns cliques de seus dias de descanso em Taíba, no Ceará.

Em seu perfil no Instagram, Sasha mostrou um pouco de sua viagem romântica com o marido, João Figueiredo, 25. Nos cliques, o casal curte praias vazias, passam por alguns cenários paradisíacos e aproveitam para trocar carinhos a sós.

"Fui muito feliz no Ceará", escreveu a empresária. Nos stories, a modelo compartilhou um vídeo com a vista da praia e do resort. "Acordei com uma saudade do lugar", disse na legenda.