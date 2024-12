Influencer rebate rumores de ser pivô de separação de Carpenter e Keoghan

Breckie Hill, 21, usou suas redes sociais para esclarecer os boatos de ter vivido um affair com Barry Keoghan.

O que aconteceu

Com os rumores de que Barry Keoghan e Sabrina Carpenter estão "dando um tempo", alguns usuários começaram a apontar que Breckie era o motivo por trás do fim do relacionamento. Segundo especulações, a criadora de conteúdo adulto teria tido um affair com o ator, enquanto este estava namorando a voz de "Expresso".

"Para simplificar para vocês, eu não fiquei com Barry. Eu nunca nem mesmo encontrei esse homem na minha vida", disse a influencer em um vídeo chamado "Abordando tudo". "A única vez que o vi foi na tela da minha TV, assistindo Saltburn", disse em referência ao filme estrelado pelo irlândes.