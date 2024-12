'Senna': Elenco internacional fala sobre experiência na série brasileira

Pela natureza do papel, Mella teve que se aproximar bastante de Gabriel Leone, o intérprete de Ayrton Senna na série. Ao lado brasileiro, que carinhosamente chama de 'Gab' ao longo do papo, os dois vivenciaram uma intensa fase de preparação em Buenos Aires, seis semanas antes do início das filmagens, que o ator descreve como fundamental para os bons resultados na tela.

Foi incrível descobrir ao longo das filmagens as semelhanças e diferenças que tenho tanto com Senna quanto com Prost. [...] Era só eu e ele, sozinhos na Argentina, sem nossas famílias e amigos, fazendo testes de maquiagem, ensaios, testes de figurino e passando tempo sozinhos em nossos apartamentos. Nós dois queríamos entrar de cabeça no projeto - não como rivais, já que somos atores com o mesmo objetivo -, mas ambos decidimos ser competitivos. Depois de dois dias, nós dois desistimos disso e viramos amigos, temos muito em comum. Isso acabou nos dando força, já que descobrimos no set que a conexão que tínhamos não era muito diferente da dos personagens.

Matt Mella como Alain Prost e Gabriel Leone como Ayrton Senna em série da Netflix Imagem: Alan Roskyn e Guilherme Leporace/Netflix

Outra parte fundamental da disputa Senna vs. Prost foi Ron Dennis, o chefe da MacLaren no final da década de 80. Na série, é vivido pelo inglês Patrick Kennedy, que afirmou que só conheceu o piloto brasileira graças ao documentário "Senna: O Brasileiro, O Herói, O Campeão", de 2010, do diretor britânico Asif Kapadia. "Não era um fã de Fórmula 1, e sim de corridas de cavalos", falou Kennedy a Splash, aos risos.

Ainda assim, o ator inglês se mostrou entusiasmado de ter participado da produção, especialmente pela diferença na linguagem cinematográfica entre obras brasileiras e britânicas: "Foi muito empolgante! É praticamente o oposto do que fazemos na Inglaterra, porque é muito agitado, cheio de movimentos de câmera, vívido e rápido. O jeito que os brasileiros usam a câmera é algo que eu nunca tinha vivenciado antes, apenas visto em alguns filmes brasileiros e estava animado para participar disso".

"Senna" consegue criar um retrato autêntico da movimentada vida do piloto brasileiro, demonstrando sua atuação pelo mundo. O mais surpreendente é que o set conseguiu manter a identidade brasileira, ainda que tivesse momentos em inglês, espanhol e mais.