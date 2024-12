Fred comemora chegada no Globo Esporte com a família: 'Esperei a vida toda'

'Esperei a vida toda'

A publicação foi feita em conjunto com a TV Globo, Globoplay e perfil do Globo Esporte no Instagram.

Dentro do programa, Luiz Teixeira avisou que havia um anúncio importante. Um vídeo de Fred foi exibido no cenário do GE ar no final da edição desta sexta.

"Fala galera do Globo Esporte, aqui quem tá falando é Fred Bruno e eu tenho a honra de anunciar que a partir do ano que vem, 2025, eu serei o apresentador do programa. Estou realizando um dos maiores sonhos da minha vida, consegui parar só agora, é a primeira vez que visitei o estúdio aqui. Estou muito feliz e ansioso para que 2025 venha logo. Fechou? Um beijo e tamo junto", disse o apresentador.