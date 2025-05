Antes da estreia de 'Guerreiros do Sol', Laíze Câmara surge em novo projeto

Antes disso, Laíse Câmara, ao lado de Anette Naiman, abre a 1ª edição da Mostra CurtaCena, com a direção e encenação de "Chá Frio", de Luh Maza. O projeto idealizado por Anette visa fomentar a dramaturgia contemporânea brasileira com apresentação de textos e peças curtas. Não se trata de leitura encenada e sim de apresentações na íntegra, seguido de debate após os espetáculos.

Também serão apresentadas na mesma noite as peças: "A gente se vê por aí", de Jarbas Capusso, com direção de Jotapê Franco, e "Faz Frio na Varanda", de Mário Bortolotto, com direção de Marcelo Szpektor. A abertura do CurtaCena acontece, amanhã, dia 15, quinta, às 21h, no Teatro Garagem.

Serviço:CurtaCena

Data: 15 de maio (quinta-feira)

Horário: 21 horas

Local: Teatro Garagem (Rua Silveira Rodrigues, 323 - Vila Romana - São Paulo - SP)

Classificação etária: Livre

Ingressos: R$ 70,00 / R$ 35,00 (meia)