Cláudia se torna peça-chave na busca por dólares perdidos em 'Vale Tudo'

No capítulo de quinta-feira (15), da novela "Vale Tudo" (Globo), Ivan fica indignado com as acusações de Raquel.

Maria de Fátima avisa a Odete que conseguiu separar a mãe de Ivan. Heleninha fica animada ao saber que Ivan estará presente no campeonato de xadrez em sua casa.

Celina hospeda Laís e Cecília em sua casa. Maria de Fátima se mostra interessada no campeonato de xadrez, e Afonso acaba a convidando.