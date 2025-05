Cátia Fonseca forjava gafes para aparecer no CQC: 'Audiência subia'

As primeiras gafes foram de verdade. Mas nossa audiência subia quando eu aparecia no CQC. Era a única divulgação que a gente tinha. Algumas coisas davam errado, mas a gente também criava outras para dar errado. E a gente deixava dar errado! Não que a gente não deixe hoje, mas, naquela época, muito mais. O programa tinha quatro horas, todos os dias.

Cátia Fonseca

Em 2012, Cátia participou de uma edição especial comemorativa do "CQC", um momento que ela guarda com carinho. "Eles me deram o óculos e o terninho! Achei que meu coração fosse parar. Foi tão legal", lembrou, emocionada.