Do vilão aos protagonistas: quais personagens morrem em 'A Viagem'?

Depois disso, sem perceber que morreu, o espírito de Alexandre aparece no próprio velório. Com muita raiva de Téo (Maurício Mattar) e Raul (Miguel Falabella), ele tenta agredi-los, mas não consegue.

Alexandre vai parar no Vale dos Suicidas. Ele vai dedicar sua vida após a morte para se vingar de Otávio (Antonio Fagundes), Téo e Raul, que ele acredita serem os responsáveis por sua prisão.

O velório de Alexandre (Guilherme Fontes) em 'A Viagem' Imagem: Reprodução/Globo

Otávio (Antonio Fagundes)

No capítulo 107, o advogado morre em um acidente de carro. Alexandre é o causador, fazendo com que um caminhão bata no carro de Otávio e o tire da estrada.

Depois disso, o espírito do mal sorri satisfeito com sua vingança. Otávio então chega no céu, onde encontra Júlia (Rejane Goulart), sua esposa morta.