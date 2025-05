Nat e Eike vencem 3ª Prova dos Casais do Power Couple 7

Nat e Eike venceram a 3ª Prova dos Casais do Power Couple 2025 (Record). A prova foi exibida na edição de hoje.

Como foi a prova

Sem poder usar as mãos nem a boca durante a dinâmica, os casais precisaram derrubar cestos que estavam suspensos e pegar as frutas no chão com o auxílio apenas do próprio corpo. Eles deveriam produzir uma quantidade de suco no menor tempo possível.