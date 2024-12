Emma Dumont, de Oppenheimer, revela ser pessoa trans masculina não binária

Emma Dumont, 30, se assumiu uma pessoa transmasculina na última quinta-feira (6). A artista, um dos destaques do filme "Oppenheimer", atualizou seus pronomes no Instagram para "they/them", que são considerados pronomes neutros em inglês. Em português, seria o equivalente a "elu/delu".

O que aconteceu

"Elu se identifica como uma pessoa trans masculina não binária. O nome de trabalho delu ainda será Emma Dumont, mas elu será chamado de Nick pelos amigos e familiares", informou, em nota, a assessoria de Emma ao TMZ.

Emma Dumont tem se destacado no cinema desde 2021, com filmes como Licorice Pizza, de Paul Thomas Anderson, e na série de TV da Marvel The Gifted.