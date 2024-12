Lili Spada: quem era influenciadora e empresária que morreu aos 42 anos

Lili Spada era uma influenciadora digital e empresária do ramo da estética. Ela morreu aos 42 anos, na quarta-feira (4), segundo confirmou a equipe da famosa.

Quem era a influenciadora

Conhecida por diversas celebridades, Lili produzia conteúdo para as redes sociais desde 2014, focando em cirurgias plásticas e procedimentos estéticos. Com quase 1 milhão de seguidores apenas no Instagram, ela era uma figura influente no mundo da beleza.

Além de seu trabalho como influenciadora, Lili era dona do centro de estética Lili Spada Hidrolipo. Ela também era sócia do Centro Brasileiro de Hidrolipo, considerado o maior da América Latina no setor.