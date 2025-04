Atriz Sophie Nyweide estaria grávida quando morreu; crime não é descartado

A atriz participou de séries como "Law&Order" e nos filmes "And Then Came Love" (2007) e "Margot at the Wedding" (2007). Em 2009, interpretou a filha dos personagens de Michelle Williams e Gael García Bernal em "Mammoth", de Lukas Moodysson. Em 2014, contracenou com Russell Crowe em "Noé", dirigido por Darren Aronofsky.