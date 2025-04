Mariana Rios desabafa após resultado inesperado na tentativa de engravidar

Mariana Rios, 39, compartilhou um novo vídeo do seu documentário, "Basta Sentir Maternidade", em que faz um desabafo sobre sua jornada na tentativa de engravidar.

O que aconteceu

Nas imagens, a atriz aparece visivelmente abalada após receber uma ligação de seu médico. "Oi pessoal, como eu estou dividindo tudo com vocês... Eu acabei de receber uma ligação do meu médico, do doutor João. Porque a gente tinha conseguido um número muito bom de embriões... Hoje eu vou me dar o direito de ficar assim, mas amanhã eu vou acordar melhor", disse em meio às lágrimas.

A atriz acrescentou que gostaria de trazer uma notícia feliz, e que está em processo de aceitação. "Eu esperava, do fundo do meu coração, começar a quinta temporada do meu documentário no Basta Sentir Maternidade com uma notícia feliz. Para tudo aquilo que foge ao nosso entendimento existe apenas uma palavra: Aceitação! E é com ela que sigo agora!", escreveu na legenda.