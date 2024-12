'Dança Gatinho': Rodrigo Faro foi de briga por liderança a lanterna do SBT

Cenário diferente de 2018, quando Faro se deu melhor e venceu 3 dos 5 domingos de dezembro daquele ano, por exemplo, contra Eliana. No dia 16, a vantagem foi de mais de 1,5 ponto, com o Hora do Faro (Record) registrando 7,8 pontos, contra 6,1 pontos da atração do SBT.

Rodrigo Faro comandou quadro 'Vai Dar Namoro' Imagem: Edu Moraes/Divulgação

Em retrospecto, a queda de audiência foi acontecendo sucessivamente ao longo dos últimos anos, e se acentuou no fim de 2019. À época, coincidência ou não, Faro foi flagrado perguntando sobre a audiência do programa enquanto repercutia a morte de Gugu Liberato. Criticado nas redes sociais, ele justificou que esse era um hábito regular seu.

"A gente vive de audiência. Então sempre pergunto, é meu instrumento de trabalho. Audiência faz parte da vida do apresentador, o prestígio e o faturamento. Sempre a gente está querendo saber, sempre pergunto, sempre me é informado no ponto, é normal de quem trabalha em televisão", argumentou o apresentador em entrevista ao TV Fama (Rede TV!).

Uma semana após a polêmica, a audiência ficou um ponto abaixo do próprio colega de emissora, Geraldo Luís, que alcançou 6,5 pontos com o extinto Domingo Show. O desempenho também deixou o programa fora do top 10 da emissora naquela semana, atrás de reprises de novelas, de acordo com dados da Kantar Ibope Media.

A atração teve um momento de recuperação em 2020, durante a exibição de A Fazenda 12, com o apresentador sabatinando semanalmente os participantes do reality rural. Na época, o programa superou os dois dígitos, como em 25 de outubro, quando o Hora do Faro fechou com 10,2 pontos de média. Mas isso não foi suficiente, já que em setembro a média foi de 5,2 pontos.