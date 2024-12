Virginia ignora recomendação da própria empresa e dá colágeno para filhas

Produto dado por Virginia às filhas é vendido na empresa dela mesma e é contraindicado para menores. Conforme a indicação no site da WePink, o produto deve ser consumido apenas por pessoas maiores de 19 anos.

Vale destacar que o colágeno é uma proteína produzida naturalmente pelo corpo. O colágeno está presente nos tecidos conjuntivos, na pele, músculos e outras partes do corpo humano. A redução da proteína no organismo é natural na medida em que a pessoa envelhece. Para mitigar os efeitos da perda do colágeno, ele pode ser consumido de forma artificial quando prescrito por profissionais de saúde capacitados.