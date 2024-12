Gigi conta com ajuda inesperada para conquistar vários homens

Nos próximos capítulos da novela "Volta por Cima" (Globo), a amizade entre Gigi (Rodrigo Fagundes) e Roxelle (Isadora Cruz) ficará cada vez mais forte.

O que vai acontecer

O irmão de Joyce (Drica Moraes) pede a ajuda da nova amiga para conquistar os homens do subúrbio do Rio. "Eu tô cansado dos boys da Zona Sul, Roxelle. E quando tive num rolê aleatório pelo subúrbio, me encantei pelas belezas naturais de lá. Quero que você me leve pra dar uma pinta por lá", diz ele.