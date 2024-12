Davi Brito é criticado por infração no trânsito com carro de R$ 5 milhões

Davi Brito é criticado após cometer infração no trânsito de Dubai, nos Emirados Árabes.

O que aconteceu

Com uma Lamborghini Huracán Evo, que pode custar até R$ 4,8 milhões, o vencedor do "BBB 24" foi filmado ao lado da irmã, Raquel Brito. O baiano conduzia o veículo, quando sinaliza a mudança de faixa para a direita, mas, com a seta ainda ligada, decide retornar à faixa central.

A atitude gerou revolta nas redes sociais. "A seta para a direita e eles indo pra esquerda, vou morrer", "A seta servindo de enfeite" e "Ele é simplesmente o Ronaldinho Gaúcho do trânsito, dá a seta para um lado e vira para o outro" foram alguns dos comentários sobre o assunto.