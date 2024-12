SBT põe Datena para disputar audiência com o filho durante as tardes

A direção do SBT confirmou nesta quarta-feira (4), a contratação de José Luiz Datena. Ele estreia na emissora na próxima segunda-feira (9), no comando do Tá na Hora, enquanto Marcão do Povo apresentará o Primeiro Impacto.

O que aconteceu

Datena celebrou a contratação e disse realizar um sonho. "Vir para o SBT é cumprir o meu sonho de trabalhar na casa que foi montada pelo maior apresentador de todos os tempos. Silvio Santos foi e sempre será o meu ídolo e a minha referência", declarou em nota.

O apresentador estava na Band há 21 anos, mas se afastou em junho deste ano para concorrer ao cargo de prefeito de São Paulo. Datena não chegou ao segundo turno, e sua campanha foi marcada por uma cadeirada em Pablo Marçal, também candidato, durante um debate da TV Cultura.