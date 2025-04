Filha de Faustão sobre lidar com saúde do apresentador: 'Muito desafiador'

Lara Silva, filha de Faustão, conta sobre saúde do apresentador e carreira musical.

O que aconteceu

Cantora falou sobre os desafios da saúde do pai. "É uma coisa que a maioria das pessoas passa, você ter que enfrentar a fragilidade dos seus pais. Isso é algo muito desafiador, é uma coisa que te muda fundamentalmente, não tem como não mudar", disse à Quem.

Primogênita do apresentador admitiu que fama do pai não a ajudou no mercado musical. "Essa coisa de estrear em uma carreira nova, onde não sabia nada de nada... Acho que tem muita gente que assume que já sei de tudo pelo meu pai ser quem é. A música é um mercado, é uma indústria muito diferente", confessou.