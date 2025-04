Fátima Bernardes celebra relação amistosa com o ex-marido, William Bonner

Fátima Bernardes, 62, falou sobre a ótima relação que mantém com o ex-marido, William Bonner, 61, de quem se separou em 2016.

O que aconteceu

A apresentadora considerou uma experiência agradável ter viajado com Bonner para a França, em março, para assistir à cerimônia de conclusão do mestrado da filha, Laura, 28. "É ótimo [viajar com Bonner]. Sempre que possível, recomendo para as pessoas que se permitam estar ao lado de quem já esteve ao nosso lado por tanto tempo. Claro, que cada um tem uma história e não estou aqui para criticar. Mas na minha história, isso é possível", explicou ela à revista Quem.

Fátima garante ter aprendido a lidar bem com o fato de os três filhos - Laura, Bia e Vinícius, 28 - já não morarem mais com ela. "Tem esse dia de ninho vazio e tem [também] o dia em que você chega cansada em casa, em que é muito bom não ter que dividir nada com ninguém, poder ter o seu tempo só para você."