E agora, Sofia? Abel confronta Leo em seu 1º dia como babá em 'Dona de Mim'

Nesta quarta-feira (30), em "Dona de Mim" (Globo), Leo foge de casa decidida a se apresentar no trabalho no lugar de Stephany. Enquanto isso, Abel orienta Sofia para que não pregue peças ou faça brincadeiras com a nova babá. Ao chegar para a entrevista, Leo fica apreensiva ao encontrar Samuel. Em seguida, ela conhece Sofia, e as duas criam uma boa conexão, o que impressiona Denise.

Enquanto isso, Felipa canta para Danilo, gerando um clima entre os dois. Já Samuel começa a desconfiar e questiona Ayla sobre a identidade de Leo/Stephany. Diante da aproximação entre Leo e Sofia, Samuel decide avisar Abel. Paralelamente, Jaques procura Ricardo e pede sua ajuda em um esquema de desvio de dinheiro da fábrica.

Mais tarde, Stephany descobre que sua vaga de emprego já foi preenchida e começa a desconfiar das atitudes de Leo. Por fim, Abel retorna para casa com Samuel e confronta Leo sobre sua verdadeira identidade.