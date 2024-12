'Meu marido não tem ciúmes', disse Galisteu sobre passado com Senna

No que depender de mim, ele jamais será esquecido ou desvinculado a mim. Vamos sempre lembrar da memória dele. Ele é absolutamente brilhante e eterno. Adriane Galisteu ao Extra

Quem é Alexandre Iódice?

Alexandre Iódice é empresário, dono da marca de roupas que leva seu sobrenome. O casal se conheceu quando Galisteu foi fazer uma campanha para a Iódice.

A apresentadora tinha apenas 18 anos na época, mas o namoro demorou. "De lá para cá, a gente se encontrava socialmente, tinha amigos em comum, ele mandava peças para eu usar. A gente foi se encontrando cada vez mais, mas nunca rolava nada. Sempre senti aquela coisa no olhar, mas tinha aflição de ficar com ele porque não queria estragar a amizade", disse à Quem em 2018.

Hoje, é ele quem gerencia a carreira da mulher. "Alê me deu as melhores coisas da vida. Além do nosso filho, ele me ensinou a guardar o dinheiro e trabalhar pensando no negócio. Como ele é empresário, ele vê a parte burocrática e organizou por completo a minha vida e agenda", disse ao gshow em 2017.