Rupert Grint, de Harry Potter, deve pagar R$ 14 milhões em batalha judicial

O caso iniciou quando as autoridades fiscais britânicas revisaram as declarações de imposto de Grint no ano fiscal de 2012. Na ocasião, o ator recebeu 4,5 milhões de libras (cerca de R$ 34 milhões) de uma empresa que gerenciava seus negócios. A quantia foi declarada como ativo de capital.

Para o fisco, no entanto, o montante correspondia a rendimentos derivados diretamente de seu trabalho nos filmes de "Harry Potter. Os advogados de Grint justificaram afirmando que a tributação já havia sido feita de forma adequada, mas os argumentos não foram suficientes para reverter a decisão.