Punição! Peões ficam sem ovos até sexta-feira: 'Sem crepioca'

A manhã de segunda-feira (2) começou com uma punição intensa: os peões de A Fazenda (Record) passarão os próximos dias sem ovo.

O que aconteceu

Após sair do atendimento médico, Albert, que está na baia, usou a pia do banheiro da sede para lavar as mãos, o que é proibido pelo manual do reality. Com a falta, todos os peões ficarão sem ovo até a próxima reposição, que acontece sexta-feira (6).

O ingrediente é considerado ouro pelos peões confinados. Depois de ler a punição, Yuri brincou com Sacha sobre ficarem sem o ingrediente: "Sem crepioca, em?".