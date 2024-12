Veja imagens do resgate de repórter da Band após se perder em trilha

A Polícia Militar do Estado de São Paulo divulgou imagens do resgate do repórter Lucas Martins, da Band, e de três amigos neste domingo (1º).

O que aconteceu

O grupo ficou perdido em uma trilha pela Estrada do Pilaca, entre as cidades de Juquitiba e Itanhaém, no litoral de São Paulo. A esposa de um deles ficou preocupada com a falta de contato e procurou a polícia.

Após oito horas de buscas, os policiais encontraram o grupo próximo à margem do rio Juquiá. Segundo informações da PM, os agentes desceram até a mata com o uso de um guincho elétrico e conseguiram içar os trilheiros até um helicóptero.