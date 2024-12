Marmita de casal? Otaviano Costa conta o que esperar do novo 'Lia & Léo'

Além de ser disponibilizado todas as sextas-feiras no canal de Splash do YouTube, a série também é veiculada no Canal UOL, na TV. "UOL virou nossa casa para todas nossas apostas. Nós temos uma equipe que emprestou seu talento e competência para formatar esse novo desafio", completou.

Você mostra mais do cenário, mais da fotografia, consegue utilizar os espaçamentos. E a narrativa também ganha mais contornos daquilo que o público está habituado.

Otaviano Costa e Flávia Alessandra são protagonistas da série Lia & Léo Imagem: Vitor Reis

Dramaturgia em casal

Otaviano afirmou que sempre houve o desejo do casal de colocar um projeto como este em prática. Com a segunda temporada, os personagens tiveram suas narrativas ainda mais claras.

"A gente tem sentido que as personagens de Lia e Léo, que aliás são uma delícia, têm ficado mais vez mais apuradas. As diferenças e semelhanças deles", contou.