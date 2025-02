Sogra perseguidora? Lia & Léo descobrem câmera escondida em casa

Lia e Léo são acordados pela ligação misteriosa da mãe de Léo. Enquanto ele tenta driblar as perguntas invasivas da mãe, Lia está convencida de que a sogra tem câmeras em casa, espiando os momentos mais íntimos dos dois.

A visita movimenta o casal, que tenta ser o modelo perfeito de filho e de nora, mas a senhora testa os limites dos dois. A cada toque do celular, um gatilho. É Léo que levanta a grande questão: será que a mãe odeia a nora ou odeia os dois?

Os novos episódios de "Lia & Léo", agora mais longos e em novo formato, estreiam todas as terças-feiras no Canal UOL, às 22h, e no YouTube de Splash.