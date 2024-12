Gil do Vigor revela que está solteiro 1 mês após se declarar para affair

Pouco depois da publicação da ex-vendedora do Brás, Heitor, que foi apontado como affair de Gil, se manifestou e esclareceu a história. "Não estou em um relacionamento com Gil do Vigor. Nós apenas estávamos nos conhecendo sem qualquer compromisso ou vínculo além disso", afirmou ele nos Stories do Instagram.

Gil também se manifestou e confirmou que está solteiro. "Não, gente, eu não estou com um novo affair, estou solteiro. O gringo é hétero e é da igreja", escreveu o ex-BBB no seu perfil.

Eu e Beatriz estávamos brincando. O vigoroso é hétero e é da igreja. Mas eu que vou arrumar um gringo pra dona Bia quando ela vier para os EUA, ela vai paquerar em inglês. Gil do Vigor

Em outubro, Gil e Heitor levantaram os rumores de um affair quando o estudante postou uma foto com o ex-BBB e eles trocaram declarações. "Que seja o início de uma linda história", disse o rapaz. "Você é meu Sol", respondeu o economista, com vários emojis de coração.

Na época, o pernambucano explicou que ele e Heitor estavam se conhecendo melhor. "Estamos nos conhecendo. Já conversamos faz muito tempo. [...] Ele é muito fofo comigo, nos falamos todos os dias. Estou aqui nos Estados Unidos e, quando vou ao Brasil, a gente se vê", afirmou.