No ar em 'Tieta', Betty Faria reflete: 'Brasil está muito pior'

Betty Faria, 83, que está de volta nas telinhas com a reprise da novela "Tieta" (Globo), falou sobre como vê o sucesso 35 anos depois da estreia.

As mudanças sociais desde a estreia de "Tieta". "Mudou muito. A gente vive numa fase de muita hipocrisia, censura de pensamento e palavras. Temos que tomar muito cuidado. Nos tempos de 'Tieta', não tinha internet, fake news... Tenho que medir as palavras para não refletir minha tristeza com o atual momento do Brasil, quero mostrar a Tieta como uma mensageira da luz. Hoje não se pode falar nada. Vivi a ditadura e trabalhei em obras censuradas. Tive uma companhia de teatro com meu primeiro marido, Claudio Marzo, e Antônio Pedro. Ficamos à beira da falência porque todas as peças eram proibidas. O único que fazia novela era o Claudio. Terminei a gravidez da minha filha Alexandra (Marzo) dublando filmes. Oito meses de gestação, com a barrigão enorme, ficava em pé o dia inteiro. Agora a censura é em outro nível. Tem criancinha que sai do supermercado e leva um tiro no peito. Dois dias depois, ninguém mais fala disso", disse em entrevista ao Extra.

Semelhanças do Brasil com Santana do Agreste [cidade fictícia de "Tieta"]. "[Brasil] é muito pior. Agora é outra época. Agora tem ameaças de guerras, inclusive internas. A gente vive a banalização do crime. Me preocupo com o Brasil que meus netos vão viver daqui a dez, 15 anos. Para um país dar certo, tem que ter cultura e educação. Quando fui gravar numa favela, as crianças ficavam soltas e iam procurar um traficante porque ele tinha colar de ouro, comia a mulher, usava perfume, dançava funk... O traficante vira referência pra eles. Eles deveriam estar no colégio com alimentação. As pessoas estão muito acomodadas. Acham normal criança morrer com bala na cabeça. Se o Brasil fosse Santana do Agreste, Tieta mandaria fazer uma grande fogueira de armas."