Alvoroço no Brasil com 'Ainda Estou Aqui' conta? Como filmes levam Oscar

"Ainda Estou Aqui", que bateu recordes de público nos cinemas e venceu o prêmio de melhor roteiro no Festival de Veneza, é cotado pela crítica como um dos filmes com melhores chances de levar o Brasil ao Oscar nos últimos anos.

E a torcida por Fernanda Torres na categoria de Melhor Atriz —para levar a estatueta que sua mãe perdeu em 1999— já chamou a atenção da Academia depois de uma foto da atriz no Governors Awards alcançar mais de 2,8 milhões de curtidas, muito mais que qualquer um dos outros 25 atores destacados no perfil oficial do Oscar.

Até a página do prêmio celebrou Fernanda com a expressão "she is mother", algo como "ela é uma rainha" (tradução não literal do inglês).