Marcelo Rubens Paiva: 'Se Fernanda Torres ganhar o Oscar, será um milagre'

Os brasileiros são loucos, né? A Fernanda ser indicada já é uma grande vitória. É muito difícil ela ganhar. Nenhuma atriz sul-americana ganhou, apenas uma atriz latino-americana ganhou. Ela estará concorrendo com a Demi Moore, que está fantástica, vai concorrer com a Nicole Kidman, com a Angelina Jolie, enfim. A gente é pequeno, mas só o fato de ela ser indicada, para nós, já vai ser fantástico. Se ganhar, vai ser um milagre.

Nosso papel é representar o Brasil, estar lá indicado, estar lá sentadinho, mostrar a nossa carinha e mostrar o talento do cinema brasileiro que é, hoje em dia, reconhecido em todos os festivais.

Marcelo Rubens Paiva, escritor

