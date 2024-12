Van com membros da banda CPM 22 é roubada no Rio e show é cancelado

Uma van que transportava os integrantes da banda CPM 22 para um show na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, foi roubada na noite deste sábado (30), e a apresentação foi cancelada. O grupo era uma das atrações do festival Rock na Ilha.

O que aconteceu

Van foi roubada no início da noite de hoje na Linha Amarela. No momento do assalto, pelo menos dois membros da banda estavam dentro do veículo, mas eles conseguiram sair a tempo e ninguém ficou ferido, segundo a assessoria de imprensa do grupo. Os nomes dos integrantes que estavam na van não foram revelados.