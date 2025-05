Por que Os Mutantes foram deixados de fora do documentário de Rita Lee?

Segundo Goldberg, a cantora "brilha além das pessoas que a acompanharam". "Acho que o que temos é um retrato da pessoa. Você pode tirar mesmo a metade dos entrevistados e ainda obtém o mesmo resultado." Entre as participações estão Gilberto Gil, Ney Matogrosso e Casagrande.

O legado dos Mutantes e a saída traumática

Rita Lee ganhou notoriedade como vocalista de Os Mutantes, grupo fundamental no Tropicalismo, ao lado de Arnaldo Baptista e Sérgio Dias. A banda lançou discos icônicos como "A Divina Comédia ou Ando Meio Desligado" (1970) e "Jardim Elétrico" (1971), mas a relação conturbada entre Rita e Arnaldo, somada às divergências criativas, culminou na expulsão da artista em 1972.

Em entrevista a Bruna Lombardi, em 1992, a cantora relembrou o episódio. "Teve um final meio trágico, esquisito e injusto. A verdade é que éramos todos muito loucos. Muita gente pirava."

No livro "Rita Lee: Uma Autobiografia" (2016), ela descreveu o momento em detalhes. "Chego ao ensaio e me deparo com um clima tenso/denso. Até que o Arnaldo quebra o gelo, toma a palavra e me comunica: 'A gente resolveu que a partir de agora você está fora dos Mutantes porque nós resolvemos seguir na linha progressiva-virtuose e você não tem calibre como instrumentista'."