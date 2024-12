Nando Reis diz que reconquistou confiança dos filhos após vício em drogas

Nando Reis, 61, celebra os oito anos de sobriedade livre do vício em drogas em seu novo álbum de trabalho, em que também se desculpa com os filhos e a esposa.

O que aconteceu

Reis se desculpa com a família na canção "Daqui por diante" em que relata a demora para conseguir se livrar do vício e o sofrimento que causou às pessoas que ama. "É uma dor terrível quando você pensa o que causou em si mesmo e nas pessoas que ama. A dor é inevitável. Só que o arrependimento não funciona para nada. Quando se está doente, a justificativa é algo que a gente usa com frequência. Quase enjoa fazer isso. A desculpa perde força. Na música, o que falo é o tempo de qualidade que posso oferecer agora, daqui por diante, o que vai substituir as experiências ruins. Não tive uma DR coletiva com meus filhos. As relações foram retomadas, como digo na música, aos poucos. 'Depois do horror do tsunami veio a bonança'", declarou em entrevista ao Extra.

Ele exaltou a parceria com a esposa Vânia — os dois se conhecem desde os 15 anos. "A relação real é a que se constrói ao longo de uma convivência de mais de 40 anos. Nós atravessamos muitas dificuldades e para cada situação que enfrentamos, o vínculo amoroso foi reforçado".