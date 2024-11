Viola chifruda? Rudá e Luma viajam juntinhos em 'Mania de Você'

Rudá (Nicolas Prattes) e Luma (Agatha Moreira) irão viajar juntos nos próximos capítulos da novela "Mania de Você" (Globo).

O que vai acontecer

Luma decide ir ao Rio de Janeiro para ajudar Rudá a provar sua inocência. Ela revela ao ex-namorado que possui uma cópia da gravação da noite do assassinato de Molina (Rodrigo Lombardi), que está guardada com uma amiga, no Rio de Janeiro.