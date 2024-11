Maria Flor após dizer que casamento é 'instituição falida': Muita paciência

Maria Flor, 41, abriu o jogo sobre seu casamento com Emanuel Aragão, 42, e sobre a relação com o enteado, Martim, 11.

O que aconteceu

A atriz, que é madrasta de Martim desde que ele tinha três anos, afirmou que foi preciso conquistar o seu espaço na vida da criança. "Minha relação com o Martim é muito diferente, até porque é mais longa do que a que tenho com o Vicente. Sou madrasta dele desde que ele tinha três anos. É muito difícil, no começo, ser madrasta e conquistar espaço na vida de uma criança. Mas, com o tempo, vai ganhando intimidade e um prazer também de acompanhar aquele serzinho crescer. Ele não nasceu de você, mas, de certa forma, você o adota, porque vai cuidar e se envolver com ele", disse ela em entrevista ao jornal O Globo.

Após viralizar dizendo que o casamento é uma "instituição falida", Maria explicou o comentário. "É irônico, obviamente, porque somos um casal. É uma instituição falida na qual ainda estou investindo. Não queremos ficar sozinhos. Eu acredito na parceria e na companhia do outro. Você pode chamar de casamento, mas isso pode acontecer de várias formas. Essa parceria pode dar errado muito facilmente. Precisa de muita paciência e diálogo. Então, o casamento como instituição, sem o trabalho constante de construção entre duas pessoas, não dá certo. Estamos tentando manter essa relação. Dividir a vida com alguém é difícil para caramba. Para nós, funciona ter o canal [no YouTube]. É um motivo para dialogar e conversar, ajuda muito".