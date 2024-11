Luísa Sonza rebate sexualização por forma de se vestir: 'Não muda o valor'

Recentemente, Luísa Sonza relatou que não se sentia mais confortável em exibir seu corpo por meio de roupas curtas. A artista afirmou que se sentia bem, "bonita e gostosa", mas que não sexualizava a si mesma, "como as pessoas faziam". "Quando comecei a sentir esses efeitos desta sexualização, comecei a ter aversão disso. Vi as pessoas me levando pra um lugar de diminuir meu trabalho. Essas coisas fizeram com que eu não me sentisse mais confortável em mostrar meu corpo e me sentir sensual. E eu acho que isso é um grande problema. É muito triste isso ter acontecido".