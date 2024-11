Luciana Curtis: carro de R$ 200 mil de modelo sequestrada foi carbonizado

Até o momento, a polícia ainda não prendeu nenhum suspeito de envolvimento no caso. A Polícia Civil de São Paulo "segue com as investigações para identificar os prender os responsáveis", completou a SSP.

Entenda o caso

Sequestro de modelo e família. Luciana, o marido Henrique Gendre e a filha de 14 anos foram sequestrados saindo de um restaurante de comida japonesa na avenida Pio 11, na zona oeste de São Paulo, e levados para um cativeiro em na zona norte, onde passaram a noite.

Passaram a noite no cativeiro. Os criminosos os levaram no veículo próprio da família, que foi obrigada a fazer transferências bancárias e liberada na manhã da quinta-feira. Cerca de 12 horas após o início do sequestro, eles pediram auxílio a funcionários municipais na rua e foram acolhidos.

Outra filha desconfiou do sumiço. Na manhã de ontem, outra filha do casal, que não havia acompanhado a família e estava em casa, estranhou a ausência dos pais e da irmã e avisou um tio. Eles acionaram a Polícia Civil e a divisão antissequestro.

Vitimas foram localizadas pelo celular. Por meio do georreferenciamento do telefone celular de uma das vítimas, os agentes descobriram o local aproximado onde elas estavam e foram até lá. O cativeiro em que eles ficaram, um casebre, estava vazio quando a investigação chegou.