Esposa de Maurício Kubrusly diz que jornalista pensou em fazer eutanásia

Beatriz contou ainda que eles passaram quase duas décadas vivendo em casas separadas e que foram morar juntos, a pedidos de Kubrusly, durante a pandemia, após ele perceber que estava doente. "Maurício manteve por muito tempo a consciência do que estava acontecendo. Tanto que, no meio da pandemia, depois de quase duas décadas de um relacionamento em casas separadas, ele propôs: "É hora da gente morar junto. Estou esquecendo as coisas".

A vida do jornalista é retratada no documentário "Kubrusly: mistério sempre há de pintar por aí", do Globoplay. Recentemente, Beatriz mostrou uma foto dele assistindo o produto. Os dois moram em Serra Grande, no litoral sul da Bahia.